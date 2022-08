Policiais civis da 88ª DP, policiais militares do 10º BPM e agentes do programa Segurança Presente de Barra do Piraí prenderam na tarde desta quinta-feira (dia 4), em Três Rios, um homem de 26 anos condenado a 14 anos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele é acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O criminoso foi um dos alvos da operação “Visão de águia”, deflagrada pela Polícia Civil e Ministério Público em 2019, no município de Barra do Piraí.