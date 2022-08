Nos dias 09, 10 e 11 de setembro, Pinheiral recebe o 1° Festival de Chopp Artesanal com BBQ, com churrasco de chão do Chef especialista Leo Carvalho e música ao vivo, na Praça Teixeira Campos (centro). O evento inédito é promovido pela Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo.

Na sexta-feira (dia 9) e no sábado (dia 10), o evento acontece de 19h às 0h, enquanto no domingo (dia 11), a programação se estende durante todo o dia com o almoço especial da família, de 11h às 23h. Durante os três dias estarão à disposição as cervejas artesanais das cervejarias Paranoide e Villa Alemã, food trucks e o BBQ 3 estações, tendo como acompanhamento feijão tropeiro e arroz carreteiro, fogo de chão costela, defumados brisket e porco, além de coquetel de frutas com doce de leite para a sobremesa.

Confira a programação completa:

Sexta – 09/09

21h – Especial Rock Brasil com Silvio Nogueira

Sábado – 10/09

21h – Show com Pub77

Domingo – 11/09

13h – Gustavo Sabença

20h – Brothers Groove

“Mais uma vez estamos inovando trazendo o varal fogo de chão e parrilha pela primeira vez, com o Chef Léo Carvalho, para que Pinheiral também possa conhecer essa especialidade gastronômica que tem conquistado a cada dia mais os amantes de um bom churrasco e, para acompanhar, nada melhor que um chopp artesanal em parceria com o Food Truck Urbana Comida de Rua. É importante investir e descobrir o potencial gastronômico do município e a gestão do prefeito, Ednardo Barbosa, e vice-prefeita, Sediene Maia, tem incentivado não só eventos que valorizem os músicos da cidade como também que aquecem o turismo e o comércio local”, disse a secretária de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, Aline Gouvêa.

O Chef Leonardo Carvalho falou sobre o evento e fez um convite especial à população de Pinheiral e região. “Agradeço a gestão pela oportunidade para que possamos mostrar nosso trabalho a cidade e possibilitar que as pessoas tenham a experiência de provar e vivenciar o que é um churrasco de chão, junto com seus acompanhamentos. Conto com a presença de todos, participem!”.