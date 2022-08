A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), registrou nos últimos dois meses (julho e agosto) deste ano uma queda expressiva no número de casos notificados e confirmados da Covid-19. Segundo a Vigilância em Saúde – que faz o monitoramento da doença, com acompanhamento diário –, a média móvel de casos confirmados no dia 24 de julho chegou a 41,3. Já no dia 20 de agosto registrou apenas 4,3.

De acordo com o médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos, a média móvel de casos mostra uma tendência e é calculada somando o número de casos do dia com o dos seis dias anteriores. Ainda segundo o médico, a curva da contaminação da Covid-19, em Volta Redonda, está em queda devido à elevada cobertura vacinal e à ausência de novas variantes e subvariantes.

“Consideramos que esse cenário caminha para o controle devido às medidas de prevenção e também pelo não surgimento de novas variantes e subvariantes do coronavírus. Mas é importante ressaltar que ainda se faz necessário que a população mantenha o esquema vacinal em dia, e retorne à unidade básica de saúde (UBS) para tomar a quarta dose, no caso das pessoas a partir de 18 anos”, disse.

Vasconcellos recomendou ainda o uso de máscaras protetoras em locais de maior aglomeração, e reforçou aos pais e responsáveis que levem seus filhos de 3 a 4 anos para vacinar.

“Nesse momento precisamos melhorar a cobertura vacinal desta faixa etária, de 3 e 4 anos, por isso, recomendo que as crianças se vacinem o quanto antes na unidade básica de saúde mais próxima. Fica esta orientação aos pais e responsáveis”, citou.

Redução de casos

Os dados a seguir foram extraídos das semanas epidemiológicas. De 24/7 a 30/7 de 2022 foram registradas 2.054 notificações da Covid-19, com 212 casos confirmados. O pico da média móvel de casos confirmados desta semana foi constatado no dia 24 de julho com 41,3.

Na semana de 31/7 a 6/8, houve 1.401 casos notificados, com 104 confirmações. Nesta semana, a maior média móvel de casos confirmados foi em 31 de julho com 30,0.

A queda maior no número de notificações e confirmações passa a ser registrada a partir da semana de 7/8 a 13/8, com o registro de 1.179 notificações, com 64 casos confirmados. A maior média móvel de casos confirmados, neste período, foi 14,3 no dia 8 de agosto.

Ainda neste levantamento, a semana de 14/8 a 20/8 foi de 755 notificações, com apenas 30 casos confirmados. Sendo que no dia 20 de agosto não houve nenhuma confirmação de caso.

“A maior média móvel de casos confirmados, neste período, foi de 10,4 em 14 de agosto, e a menor no dia 20, com 4,3. Temos uma tendência nítida de queda e cada vez maior”, constatou o médico Carlos Vasconcellos.

Internações e mortes

Também houve redução no número de internações e óbitos em decorrência da Covid-19. No último boletim epidemiológico, divulgado no dia 18 de agosto, havia apenas um paciente internado, em leito clínico, na rede pública municipal. Em relação aos óbitos, na semana de 31/7/2022 a 6/8/2022, apenas uma morte foi confirmada. O boletim da Covid-19 é divulgado uma vez por semana, às quintas-feiras, a partir das 17h.

Imagem: Reprodução