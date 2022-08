Depois de 2 anos no formato on-line, a Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda comemorou, no último domingo (dia 21), o retorno da Festa do Seminário Diocesano. Neste ano, a VI Festa aconteceu na Igreja São Sebastião e no Colégio Verbo Divino, em Barra Mansa.

Segundo os organizadores, mais de duas mil pessoas participaram do momento celebrativo. A festa começou com a Santa Missa, na sequência, a caminhada vocacional e, depois, o almoço. A tarde festiva foi encerrada com o festival de prêmios.

Estiveram presentes na VII Festa do Seminário, o Vigário-Geral, Monsenhor Alércio de Carvalho; o Vigário Episcopal de Barra Mansa, padre José Arimateia de Souza; o Vigário Episcopal de Resende, padre Paulo Sérgio Nogueira; o padre Deivi Santana e o padre da Sociedade do Verbo Divino, Louis Mudingamene Butadi.

Presidente da celebração, o Vigário-Geral Monsenhor Alércio de Carvalho, relembrou que no terceiro domingo do mês de agosto é dedicado às vocações para a vida consagrada. “Estamos na casa dos Verbitas que realizam há tantos anos trabalhos em nossa Diocese. Agradecemos o espaço proporcionado para a festa”, reconheceu o Monsenhor.

“É importante que as comunidades se sintam igualmente responsáveis pela formação dos nossos seminaristas. Com a graça de Deus estamos com um grupo bom de irmãos no seminário. Sabemos que a formação de um padre depende de um tempo. São 2 faculdades e a manutenção de todas as atividades. A Festa do Seminário, além de ser um momento para promover as vocações, é também um amparo para os seminaristas de nossa Diocese. Gratidão a todas as equipes que colaboraram com a festa”, finalizou o Vigário-Geral.

Representando a comissão organizadora da VI Festa do Seminário, Jhone Cezario Pena ressalta que a última festa presencial foi em 2019, em Volta Redonda. De acordo Jhone, a proposta do evento é a promoção das vocações e manutenção dos seminaristas. “Devido à pandemia, realizamos os últimos dois encontros no formato on-line. Nossa proposta é realizar uma festa itinerante na nossa Diocese. Agradecemos o apoio de todos os seminaristas e colaboradores que tornaram possível a realização desta festa”, disse Jhone Cezario.

Kelen Alvim, participante da comunidade São Miguel Arcanjo e Santa Luzia, em Volta Redonda ressalta que os seminaristas merecem todo o apoio para a promoção da festa. “Essa é uma programação muito importante, pois devemos colaborar com o Seminário da Diocese para a formação dos futuros sacerdotes. Além disso, este momento é fundamental para o reencontro dos amigos e familiares. Fico muito feliz em contribuir com a festa”, revelou Kelen.

Ao final do evento, o Reitor do Seminário Santo Oscar Romero, Padre Sérgio Brandão Criado anunciou que em 2023, a VII Festa do Seminário Diocesano acontecerá em Resende.

Conheça os Seminários:

Na Diocese, são 25 seminaristas em preparação para serem ordenados como sacerdotes. Eles estão divididos em:

Seminário Propedêutico Sagrada Família – Local onde os candidatos assumem seu primeiro contato com a vida em comunidade. Reitor Pe. Mayron José Alexandre Pereira;

Seminário Santo Oscar Romerto – Espaço onde são formados os futuros sacerdotes. Reitor Pe. Sérgio Brandão Criado.

Foto: divulgação