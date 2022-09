Após receber uma denúncia, a Polícia Militar apreendeu, nesta quarta-feira (31), seis mil pinos usados para embalar cocaína, 315 pedras de crack, 15 frascos de lança-perfume, um coldre de pistola, um rádio de comunicação e seis bases para carregar este tipo de equipamento, além de quatro facas.

O material do tráfico de drogas estava em uma obra em andamento no bairro Bom Pastor. O suspeito apontado como dono do material não foi encontrado.

Foto: Polícia Militar