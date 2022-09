Um homem, de 56 anos, foi preso nesta quarta-feira (dia 31) acusado de agredir a ex-companheira, de 59, com um vaso de planta, em Valença. Segundo a ocorrência, as agressões aconteceram na noite anterior (dia 30), na casa da vítima, no bairro Laranjeiras.

Além de provocar diversos hematomas no rosto da mulher, o suspeito também quebrou vários itens da residência. Os agentes foram até o imóvel e constataram a veracidade das denúncias feitas pela vítima.

O ex-casal foi levado para a delegacia da cidade e o homem acabou preso em flagrante pelo crime de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.