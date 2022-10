Dois jovens foram presos, na noite dessa quinta-feira (dia 27), suspeitos pelo roubo do carro de um policial militar, em Volta Redonda. O crime ocorreu na Avenida das Magnólias, na Vila Mury, porém a prisão aconteceu na cidade vizinha, de Barra Mansa, onde os rapazes foram localizados.

O subtenente, lotado no 10º BPM (Barra do Piraí), disse ter sido rendido pelos criminosos enquanto aguardava seu filho. A dupla levou seu veículo – um Voyage – fugindo em direção à Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio.

O agente acionou a Polícia Militar e, pelo GPS, localizou o carro em Barra Mansa. O primeiro suspeito foi detido na Rua A, com a chave do carro, e confessou o crime. A arma utilizada no assalto foi encontrada na casa dele, na Vila Delgado, com 13 munições. O jovem indicou onde morava o comparsa, que também acabou preso.

Foto: Divulgação / Polícia Militar