Cerca de 32 milhões de pessoas, ou seja, 21% dos eleitores brasileiros, não compareceram às seções eleitorais para votar no primeiro turno, no último dia 2 de outubro. Rondônia, Mato Grosso e Rio de Janeiro foram os estados com maior abstenção, enquanto Roraima, Paraíba e Ceará tiveram a maior quantidade proporcional de votantes.

Quem não votou no primeiro turno, no entanto, pode votar no segundo, mesmo que não tenha justificado a ausência, já que cada turno é considerado independente. Ou seja, caso o eleitor falte aos dois turnos, precisará apresentar duas justificativas separadamente. A medida é necessária somente para os eleitores que são obrigados a votar: cidadãos natos ou naturalizados, alfabetizados, com idade entre 18 e 70 anos.

A justificativa da ausência no primeiro turno deve ser feita até 1º de dezembro, enquanto o prazo para explicar a ausência no segundo turno é até 9 de janeiro de 2023.

Fonte: Agência Senado