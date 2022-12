As obras de construção das 63 unidades habitacionais no bairro Freitas Soares estão avançando. Segundo informou a secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), as obras estão na fase de alvenaria, com construção de paredes, emboço e construção das cintas em outras unidades. Os serviços foram iniciados com as obras de acessos, com terraplenagem, colocação de redes de água e esgoto e abertura de ruas. O secretário de Obras, Antônio Sebastião da Silva, o Silvinho, destacou que esta é uma obra acompanhada com muita expectativa pela população. “Vai significar a conquista da casa própria para 63 famílias, que poderão sair do aluguel”.

A secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, Valéria Sá, também reforçou a grande expectativa da população pela execução e término da construção das unidades habitacionais. “Este é um projeto há muito esperado por famílias que terão uma melhor qualidade de vida ao ter sua casa própria e deixar de gastar com aluguel”, destacou.

O prefeito Alexandre Serfiotis, que já fez várias visitas na obra, disse que acompanha de perto o avanço da construção. “É o sonho da casa própria de 63 famílias que será realizado e acompanhamos cada etapa. Agradeço o Governo do Estado pela parceria na realização desta obra que vai tornar possível o sonho de 63 famílias terem um lar para chamar de seu”, concluiu o chefe do Executivo.

