Policiais militares do 28º Batalhão, com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam na tarde do último sábado (dia 26), na Rua Mutirão, na Vila Brasília, Edson Pereira de Andrade Junior, conhecido como “Pituquim”, de 34 anos. Segundo a polícia, ele é suspeito de gerenciar o tráfico de drogas naquela localidade.

Os agentes procederam ao endereço, após receber informações que na casa estaria um dos autores da chacina ocorrida, na última sexta-feira (25), no bairro Santa Lúcia, onde um homem, de 33 anos, e três jovens, de 18, foram mortos a tiros. Ainda segundo as informações, ele estaria se escondendo na casa junto com “Pituquim”.

Porém, quando os policiais chegaram ao local e fizeram o cerco, encontraram somente Edson, que tentou fugir com uma bolsa grande pela parte de trás da casa, e acabou sendo capturado. Com ele foram apreendidos os seguintes materiais:

1 pistola da marca Bersa/9mm de fabricação argentina

22 munições calibre 9 mm intactas

238 pinos de cocaína

132 pedras de crack

1500 pinos vazios

1 balança de precisão

1 caderno de anotações referentes ao movimento do tráfico

1 bateria de rádio

O preso e todo material apreendido, foram levados para 93ª DP (Volta Redonda), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso que possui cinco anotações criminais pelo crime de Tráfico de Drogas, Homicídio, e Destruição da Coisa Alheia, foi autuado pelo crime de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.

