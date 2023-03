O prefeito Rodrigo Drable, acompanhado do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve em reunião nesta quinta-feira (dia 23), no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em Brasília. O principal objetivo do encontro foi provisionar mais recursos para a execução de obras emergenciais em 28 áreas do município em decorrência das últimas chuvas.

Além do ministro da pasta, Waldez Góes, participaram também o ministro das Cidades, Jader Filho, o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, e o secretário de Estado do Gabinete do governador, Rodrigo Abel.

Durante o encontro, Drable destacou que existem 420 pontos de deslizamento registrados pela Defesa Civil do município. Até o momento, 82 residências foram destruídas na cidade. A avaliação dos riscos foi feita pelas equipes de inspeção da Defesa Civil, Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ), Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) e Empresa de Obras Públicas (EMOP-RJ).

Como o custo estimado das obras emergenciais em Barra Mansa é muito acima do orçamento municipal para o ano, o prefeito já havia pedido apoio ao governador Cláudio Castro na última semana, que prontamente se colocou à disposição e intermediou a reunião desta quinta-feira. “O apoio do governador é essencial nesse momento delicado de restauração da cidade e da construção das contenções que salvarão vidas. Sua disponibilidade em ir a Brasília, marcar com os ministros, conduzir a reunião, é ato de um grande líder. Não tenho palavras de gratidão”, revelou.

O governador Cláudio Castro destacou a ação integrada do Estado e do município. “Conseguimos mitigar os danos das chuvas em Barra Mansa e evitar tragédias com uma atuação conjunta das equipes do Governo do Estado com a prefeitura e a retirada de moradores de áreas de risco. Mas a cidade foi muito afetada e precisa se recuperar”, declarou.

Na próxima segunda-feira (dia 27) representantes da Defesa Civil Nacional virão a Barra Mansa para fazer as conferências das obras que são de competência do órgão.

Ocorrências

De acordo com informações da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Barra Mansa, no período de chuvas – compreendido entre novembro/2022 e março/2023 –, foram atendidas 518 ocorrências no município, com 42 bairros afetados, além de quatro distritos. O volume acumulado de chuvas chegou a 1752 milímetros. Somente no mês de março deste ano foram 467 milímetros de chuva, o que levou o município a decretar situação de emergência no dia 08 de março.

Crédito: Dênio Simões