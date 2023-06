O curso de Direito do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA celebra a aprovação de 38 alunos e egressos no 37° Exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Feito que ressalta o compromisso do UniFOA em oferecer uma formação acadêmica de excelência e preparação dos estudantes para os desafios da prática jurídica.

O Exame da OAB é reconhecido como um dos mais exigentes processos seletivos do país, avaliando a competência técnica e ética dos candidatos para exercer a advocacia. A aprovação nessa prova é um requisito fundamental para que os graduados em Direito possam atuar legalmente como advogados.

O resultado refletiu a dedicação de 17 estudantes que cursam o 9° e 10° semestre, além de 21 egressos do UniFOA. Segundo o coordenador da graduação, o professor Álvaro dos Santos Maciel, a instituição se destaca com corpo docente composta por mestres e doutores comprometidos com a excelência do aprendizado.

“O corpo docente utiliza metodologias alternativas e ativas, que impulsionam o desenvolvimento do pensamento crítico e jurídico, com foco na análise e avaliação de casos. Essa abordagem assegura que os alunos estejam altamente preparados, ao longo do curso, para enfrentar os desafios jurídicos em suas carreiras profissionais”, explica.

O reflexo dessa conquista, segundo o coordenador, demonstra o compromisso do UniFOA em estar na vanguarda do aprendizado e do ensino jurídico na região, consolidando sua marca de excelência perante a comunidade.

Entre 2022 e 2023, ao todo, 67 estudantes e egressos do curso de Direito do UniFOA foram aprovados nos últimos três exames (35º, 36º e 37º). Um marco significativo para a instituição e uma demonstração clara da qualidade do ensino oferecido. Esses alunos agora estão prontos para ingressar na carreira jurídica e contribuir para a sociedade com seus conhecimentos e habilidades adquiridos ao longo dos anos de estudo.

Aprovada ainda na graduação

Janine Aguiar dos Santos Jacob Vaz, aluna do 10° período, viveu uma sensação indescritível ao passar no 37º Exame. Para ela, essa conquista representa o fechamento com chave de ouro do curso e uma vitória significativa, após superar desafios e incertezas ao longo da faculdade. “A primeira reação foi de medo de acreditar no resultado, logo em seguida, uma felicidade me invadiu, um sentimento de realização, satisfação pessoal”, destaca.

Ao ser questionada sobre sua experiência na preparação para o exame da OAB, Janine compartilha que foi um período exaustivo, especialmente para mulheres e mães que precisam conciliar os afazeres do dia a dia com os estudos intensos, necessários para a prova. Embora não tenha tido muitas estratégias específicas, ela destaca a importância de refazer peças e questões de provas anteriores como parte de sua preparação. A principal lição aprendida com essa vivência, de acordo com Janine, é que “tudo é possível quando há intenção, propósito e muita fé”.

Apesar de ter conquistado sua licença como advogada, Janine compartilha com entusiasmo que ainda precisa “pegar sua vermelhinha”, uma referência ao documento oficial que atesta sua autorização para exercer a advocacia. No entanto, ela já tem planos sólidos para o futuro na área jurídica. Seu principal objetivo é estabelecer-se como profissional, em busca do aprimoramento constantemente para representar, de forma efetiva e comprometida, os interesses de seus clientes. Além disso, Janine revela que pretende abrir seu próprio escritório ainda este ano, traçando um caminho independente em sua carreira.

Para outros estudantes de Direito que estão se preparando para o exame da OAB, ela aconselha que mantenham a calma, e recomenda a realização de simulados e a prática constante de escrever peças processuais desde o início do curso, focando nas matérias específicas escolhidas por cada um. Além disso, destaca a importância de aproveitar ao máximo os professores e a estrutura que a universidade proporciona.

Egresso compartilha experiência

O egresso Nelson Kruschewsky dos Santos Gonçalves também compartilhou seus sentimentos sobre a conquista e sua experiência na preparação para o exame. “Me sinto realizado de ter dado passos tão importantes para o início de uma nova carreira. A estrutura e a qualidade do UniFOA me prepararam para esse momento”.

Ao ser questionado sobre sua preparação para o exame, Nelson compartilhou suas estratégias e rotina de estudos. “Eu estudava pelo menos duas horas no período da noite para poder conciliar o estudo com os outros compromissos. No meu caso, foi importante adquirir um curso específico para OAB, onde eu procurava assistir às videoaulas e as resoluções de questões”, explicou.

Nelson ressaltou que a prática jurídica adquirida ao longo do curso de Direito foi essencial para sua aprovação na OAB. Ele destacou a importância de saber identificar e desenvolver peças jurídicas, que foram decisivas na segunda fase do exame. Além disso, ele mencionou que a base sólida proporcionada pela graduação foi o fator essencial para passar na primeira fase do exame.

Agora, licenciado como advogado, Nelson revela que entre seus planos e objetivos profissionais para o futuro, um deles é iniciar de fato a carreira. Ele também tem interesse em estudar para concursos públicos, aproveitando as oportunidades abertas pela graduação e aprovação na OAB.

Nelson finaliza aconselhando os estudantes que se dediquem constantemente ao longo do curso e tenham disciplina nos estudos. Ele assegura que, com esse foco, a prova pode ser enfrentada sem grandes dificuldades.

Confira a lista dos aprovados do UniFOA nos últimos exames aqui (https://www.unifoa.edu.br/wp-content/uploads/2023/06/RELACAO-DE-APROVADADOS-OAB-UNIFOA-2022_2023.pdf).

Foto: divulgação