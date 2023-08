Neste sábado (dia 12), a Superintendência de Patrimônio da União (SPU), do Governo Federal, com apoio da Prefeitura de Barra do Piraí, tomou uma decisão favorável à retomada de um terreno no Belvedere, próximo à BR-393. Assim, será cumprido o convênio de posse dado ao município, para a construção do novo terminal rodoviário, que visa, em especial, um impacto inédito na área de mobilidade urbana.

Segundo a prefeitura, os proprietários do Posto Belvedere, estabelecimento situado ao lado da área, vinham numa tentativa de ludibriar a respeito da posse do terreno, via processo administrativo, atrasando a construção do terminal. Porém, na manhã deste sábado, o representante da Superintendência de Patrimônio da União, Pedro Paulo da Silveira, concluiu o processo de constatação de que as terras não pertenciam ao posto.

Por se instalarem irregularmente num terreno que pertence à União, tanto o posto quanto os demais estabelecimentos que ocupavam a área foram demolidos, numa ação capitaneada pela pasta vinculada ao Governo Federal. Agora, com a ordem restabelecida, a prefeitura dará continuidade à obra.

A nova rodoviária vai abrigar não só os serviços relacionados ao transporte intermunicipal como também uma unidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RJ), além de órgãos municipais e um mini-shopping – com salas de cinema.

Foto: divulgação