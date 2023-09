Policiais militares estão realizando, desde as primeiras horas da manhã desta terça (dia 12), mais uma operação de combate ao crime organizado. As ações vêm sendo realizadas por determinação do 5º Comando de Policiamento de Área, responsável pela coordenação dos quatro batalhões de Polícia Militar da região.

Nesta terça, as ações acontecem no Morro da Conquista, Padre Josimo, Siderlândia, Coqueiros, Vale Verde e Belmonte. Além de combater o tráfico de drogas, o objetivo também é recolher armas, descobrir foragidos da Justiça e ainda recolher veículos em situação irregular que costumam ser usados para a prática de crimes.

Um procurado da Justiça por roubo foi preso no Morro da Conquista. No bairro Siderlândia, os agentes apreenderam dois tabletes de cocaína, grande quantidade de munições e material utilizado para embalar drogas. Até o momento, três carros e uma moto também foram apreendidos.;

Além de um veículo blindado da PM, a ação conta com o apoio do Batalhão de Ação com Cães da Polícia Militar.

Foto: divulgação