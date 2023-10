Agentes da Polícia Rodoviária Federal receberam, na sexta-feira (dia 20), informações de um proprietário de uma bicicletaria em Resende, sobre dois indivíduos que haviam lhe aplicado um golpe com cartão de crédito na compra de duas bicicletas, no valor total de R$ 3.119,80.

Com o alerta gerado, por volta das 16h, o referido veículo, um Fiat/Siena com placas do Rio de Janeiro/RJ, estando com os dois indivíduos, de 24 e 32 anos, e as bicicletas novas, foi abordado no km 233 da Dutra, posto PRF Caiçara, em Piraí.

Os rapazes apresentaram a documentação da compra, mas foi verificado que o cartão de crédito em posse deles não estava em nome de nenhum dos dois e, sim, no nome de uma mulher que não souberam explicar quem seria e como aquele cartão estava com eles. Em consulta aos sistemas disponíveis, foram verificados vários antecedentes criminais para os dois indivíduos, como formação de quadrilha, receptação, roubo e uso de documento falso.

Diante dos fatos, os dois indivíduos foram detidos e a ocorrência encaminhada à 89ª DP (Resende), onde foram enquadrados e permaneceram presos.

Foto: Divulgação/PRF