Duas das mais tradicionais equipes do futebol amador de Volta Redonda decidem neste sábado (dia 21) o título do Campeonato Master 50, competição promovida pela Liga de Desportos de Volta Redonda (LDVR). Comercial e Novo Mundo se enfrentam às 9h30min, no Campo do Siderlândia,

É uma oportunidade para os torcedores reverem jogadores que já brilharam com a camisa do Voltaço e de outras equipes do futebol brasileiro. Entre eles, o goleiro Sandro; o lateral-direito Vicente; os meio-campistas Andinho e Eduardo Araújo; e os atacantes Sidclei, Humberto e Paloma. Além de velhos conhecidos do futebol amador, como Edinho, Veinho, Jari e Marcílio.

Foto: arquivo pessoal