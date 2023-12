No próximo domingo (dia 3), a Rádio Mix FM 87,5 trará a transmissão ao vivo da aguardada partida entre Grêmio e Vasco da Gama, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ganha contornos de extrema importância para o cruzmaltino, que definirá sua permanência ou queda na competição, dependendo dos resultados de outros jogos na zona de rebaixamento.

A história do Vasco na Arena Grêmio não é favorável, sem vitórias e nenhum ponto conquistado até o momento. A última vez que as equipes se enfrentaram neste estádio, pela Série B do ano passado, o Tricolor Gaúcho levou a melhor com um placar de 2 a 1, gols de Bitello e Thaciano, enquanto Léo Matos descontou para o Cruzmaltino.

Atualmente ocupando a 16ª colocação com 42 pontos, o Vasco busca uma atuação decisiva para assegurar sua permanência na elite do futebol brasileiro. Na 36ª rodada, o Bahia, concorrente direto, permaneceu na 17ª posição após derrota para o São Paulo.

A transmissão da Rádio Mix FM 87,5 contará com a narração de Carlos Estevam, conhecido como “O Tatu do Rádio”, e os comentários de Richard Nunes, apelidado de “O Comentarista do Povo”, Luiz Carlos e Freitas Ladeira. Os ouvintes podem sintonizar no Facebook Freitas Ladeira e acessar o Instagram Freitas Ladeira para enviar mensagens e acompanhar a transmissão. Não perca a cobertura completa do confronto acessando o link: Rádio Mix FM 87,5. Clique e ouça a emoção desse duelo que promete agitar o Brasil e o mundo.