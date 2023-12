Às vésperas de um ano eleitoral que promete agitar a política barra-mansense, o nome do vereador licenciado Luiz Furlani desponta com força, respaldado pelo apoio declarado do atual prefeito Rodrigo Drable e do governador Cláudio Castro. Com uma trajetória que entrelaça passagem pela Câmara Municipal e cargos estratégicos na gestão municipal, o advogado acumula experiência e promete uma abordagem centrada em trabalho e diálogo na disputa pela principal cadeira do Poder Executivo Municipal em 2024.

Iniciando sua jornada política em 2012 como candidato a vereador, Furlani, mesmo sendo o mais votado, não conseguiu se eleger devido a questões de legenda. No entanto, seu conhecimento o levou a desempenhar o papel de secretário municipal de Ordem Pública por três anos.

Quatro anos depois, em 2020, ele consolidou sua presença na Câmara de Vereadores como o candidato mais votado de Barra Mansa. Posteriormente, chegou à posição de presidente da Casa Legislativa.

A guinada rumo ao Executivo municipal se deu após o convite do prefeito Rodrigo Drable, que acaba de assumir a coordenação regional do partido Solidariedade, para integrar a secretaria de Governo, cargo que ocupa desde o início do ano. À medida que o cenário político se delineia com o anúncio oficial do apoio do prefeito à sua pré-candidatura para a prefeitura, Furlani encara o desafio com entusiasmo, reforçando seu compromisso com a resolução dos problemas cotidianos do município.

FA – Na última semana, o prefeito Rodrigo Drable confirmou, como já estava sendo ventilado, o apoio a sua pré-candidatura à prefeitura de Barra Mansa em 2024. Como o senhor recebeu essa informação?

LF: Quando o prefeito anunciou o apoio, eu fiquei muito feliz com a decisão e mais convicto ainda do que tenho que trabalhar cada vez mais. O apoio do prefeito Rodrigo é muito importante, mas mais importante que tudo isso é continuar trabalhando, trabalhando e trabalhando pelos problemas da cidade, que são muitos, para que a gente possa atender os anseios da população que precisa diariamente do poder público.

Já começou a desenhar um plano de governo que pretende apresentar aos eleitores? Quais são suas principais metas e propostas para Barra Mansa?

A eleição é só ano que vem e, neste momento, a minha preocupação é trabalhar pelos problemas da nossa cidade e atendendo aos anseios da nossa população. Eu não estou preocupado com a eleição e sim com os problemas que surgem no município diariamente. Ano que vem é o momento oportuno e, aí, sim, falaremos de eleição. Neste momento, quero falar de trabalho.

Como espera encontrar o cenário da disputa eleitoral em 2024?

Todos têm o direito, previsto na Constituição, de se colocar à disposição da nossa população e buscar, através do voto democrático, a escolha daquele que for o mais votado. E eu entendo que quanto mais opções a população tiver num conjunto de fatores – envolvendo tempo, planejamento, trabalho, serviço prestado, histórico político – mais válido é para o eleitor. A gente vive em um país democrático, onde o mais votado, escolhido pelo voto, é o que irá governar.

Como a administração tem trabalhado para superar os requisitos mínimos na aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente em comparação com a média nacional?

A linha de diálogo sempre tem que estar aberta com a classe dos professores e quem os representa, buscando sempre melhorias na estrutura de ensino e na remuneração para melhorar ainda mais a educação das nossas crianças e adolescentes. Mas sempre através do diálogo. Comigo, Furlani, este diálogo sempre estará aberto em qualquer situação.

Considerando a eficiência na execução dos recursos de saúde, como você avalia a posição de Barra Mansa em relação a outras cidades da região e do estado?

Barra Mansa vai ser premiada pelo Ministério da Saúde como a primeira no estado nesta avaliação. Se a gente comparar, em 2017, no final do fadado governo Jonas Marins, nós tínhamos quase todos os postos de saúde fechados, salários atrasados há mais de três meses, as UPAs fechadas, um caos total. Sem falar na falta de repasse para a Santa Casa. Hoje, a saúde do nosso município melhorou vertiginosamente em relação ao que era, mas ainda há muito a melhorar. E não faltará trabalho e planejamento futuro para isso acontecer. Aproveito para parabenizar o prefeito Rodrigo Drable; o secretário Sérgio Gomes; o subsecretário Aliandre Martins; e toda a equipe da Saúde pela reestruturação e organização da Saúde no nosso município.

O prefeito Rodrigo Drable sempre destaca a importância da transparência na gestão. Quais serão as práticas adotadas pelo senhor para garantir a transparência nas ações do governo municipal?

Gestão aliada à transparência é o mínimo que o agente público escolhido pelo povo, na investidura do cargo, deve ofertar. Então, eu acho que este é o principal balizador das ações. Como presidente da Câmara, no ano de 2022, fui o presidente que, na história, mais devolveu recursos ao município, mais de R$ 2,2 milhões. Valor recorde, histórico, que nenhum outro presidente realizou. Basta pesquisar para comprovar tal alegação.

Quais são os principais projetos e iniciativas que contribuirão para o crescimento sustentável e a geração de empregos de Barra Mansa nos próximos anos?

A principal iniciativa para o crescimento e a geração de empregos em Barra Mansa é o Condomínio Industrial, que vem sendo desbravado pelo prefeito Rodrigo Drable desde quando tomou posse de seu primeiro mandato, em 2017, resolvendo a questão burocrática de compra, legalização e regularização do terreno. Feito isso, criou a Companhia [de Desenvolvimento de Barra Mansa], através de lei aprovada na Câmara quando eu estava presidente junto aos demais vereadores. Recentemente Barra Mansa foi enquadrado pela Lei Rosinha, que é a lei do benefício fiscal. Neste momento, a Companhia tem conversado com dezenas de empresários que vêm sinalizando compromisso para instalação de suas empresas. O Condomínio Industrial é o presente, mas ele representa o futuro de Barra Mansa. E o futuro de Barra Mansa passa pelo funcionamento pleno do Condomínio Industrial que a gente acredita que será em um futuro breve e a gente vai dar prosseguimento nisso e fazer com que outros condomínios industriais surjam em nossa cidade.