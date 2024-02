Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) cumpriram, nesta quarta-feira (dia 7), um mandado de prisão temporária de uma mulher, de 27 anos, acusada de ser a mandante de um homicídio com disparos de arma de fogo, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Ela foi localizada no Viaduto Castelo Branco, na Ponte Alta, através de monitoramento de informações e inteligência. A ação ocorreu por volta 16h, sob a coordenação e orientação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto.

O crime teria ocorrido em 31 de maio do ano passado. Na ocasião, a vitima foi atraída até a portaria do condomínio onde vivia e atingida por disparos de arma de fogo efetuados por um homem ainda não identificado. Todo o ato foi gravado e postado nas redes sociais.

A mulher presa nesta quarta-feira em Volta Redonda teria acusado a vítima de furtar um colar de ouro e um anel de esmeraldas. As joias teriam sido subtraídas da sua residência. Dias antes do fato, a vítima esteve com a acusada e um amigo no endereço, onde fizeram um churrasco e mantiveram relações sexuais. A acusada profere a acusação em um video e faz ameaças direcionadas a vítima, portando uma arma de fogo municiada.

A presa será recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada e à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação