Nesta quarta-feira (dia 7), um caminhão carregado com madeira tombou na Serra das Araras, em Piraí, causando transtornos e congestionamento na pista de descida (sentido Rio). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a princípio, ninguém ficou ferido.

O trânsito no local ficou parcialmente interditado, passando a operar em meia pista. Com o tráfego fluindo apenas por uma faixa, houve um intenso congestionamento para quem seguia para a capital fluminense. Por volta das 19h, a concessionária CCR RioSP informava que o engarrafamento ia do km 243 ao km 227, ou seja, cerca de 16 quilômetros de lentidão.

Foto: Reprodução/Redes Sociais