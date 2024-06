Uma motocicleta Honda com placas de Abaete/MG foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal nesta quinta-feira (dia 6), em Barra Mansa. A ação ocorreu durante Policiamento Ostensivo Dinâmico, onde os agentes tiveram a atenção voltada para o veículo.

Segundo a PRF, o que chamou a atenção da equipe foi a placa Mercosul estar fora dos padrões de confecção. Por isso, os policiais abordaram o motociclista na altura do km 273 da Rodovia Presidente Dutra.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi observado que os itens de identificação apresentavam sinais evidentes de lixamento e remarcação, ou seja, estavam adulterados, se tratando de uma motocicleta “clone”, não sendo possível chegar ao veículo original.

O condutor de 25 anos alegou trabalhar como motoboy para uma pizzaria de Barra Mansa e disse que teria trocado a moto em um Gol e mais R$ 2 mil com uma pessoa que havia anunciado a motocicleta no Facebook.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido com base no artigo 311 do Código Penal (adulteração de veículo) e a ocorrência apresentada na 90ª DP (Barra Mansa), onde a motocicleta ficou apreendida.

