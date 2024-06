Durante fiscalização de veículos na Rodovia Presidente Dutra, agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, nesta quinta-feira (dia 6), uma carretinha sem placa e com indícios de adulteração. A ação ocorreu no km 293 da pista sentido São Paulo, no posto PRF de Floriano, em Barra Mansa.

Na ocasião, os agentes abordaram um Kia/Cerato, emplacado em Taubaté/SP, rebocando uma carretinha que estava sem placa. O condutor de 49 anos informou ter pego a carretinha emprestada com um amigo para buscar um sofá. Porém, ao ser realizada inspeção veicular minuciosa no reboque, foi verificado que a numeração do chassi seria de um veículo emplacado em Cachoeira Paulista/SP, mas apresentava indícios de adulteração, sendo verificado através de outros itens identificatórios que a carretinha abordada na verdade nunca foi emplacada. Ou seja, o veículo estava adulterado, se tratando de um “clone”.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido com base no artigo 311 do Código Penal, com pena de reclusão de três a seis anos, além de multa. A ocorrência foi apresentada na 90ª DP (Barra Mansa) para os procedimentos legais cabíveis e apreensão do reboque.

Foto: Divulgação/PRF