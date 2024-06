Uma comerciante, de 55 anos, foi morta a tiros na noite de quinta-feira (dia 20) em Barra Mansa. O crime ocorreu enquanto a mulher – que trabalha em um trailer – descansava dentro de seu carro na Rua Otenílio Machado, no bairro Piteiras.

Segundo informações preliminares, os disparos foram feitos por um homem moreno e alto, que chegou em uma motocicleta, atirou e fugiu posteriormente. O marido da vítima, um caminhoneiro de 59 anos, estava próximo, mas não foi atingido.

A comerciante foi socorrida pelo filho, que a levou para a Santa Casa de Misericórdia. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho.

A cena do crime passou por perícia. No foram recolhidos 10 estojos e um projétil de calibre 380. O caso foi registrado na 90ª DP (B, que conduzirá as investigações.