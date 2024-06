Um homem de 32 anos morreu nesta quarta-feira (dia 26), após ser alvejado a tiros no bairro Patitiba, em Paraty. O crime ocorreu na Rua Dr. Derli Elena e foi cometido por dois indivíduos encapuzados, que fugiram em seguida em um veículo.

O enteado da vítima, um adolescente de 16 anos, também foi atingido e levado em estado grave para o Hospital Municipal Hugo Miranda. Segundo informações preliminares, seu estado de saúde é considerado grave.

Testemunhas relataram que aproximadamente 20 disparos foram efetuados contra os dois. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento onde ocorreu o crime serão fundamentais para as investigações.

As gravações mostram as vítimas paradas em frente a uma loja de eletrônicos, quando os suspeitos chegam em um carro, desembarcam e iniciam os disparos. O adolescente chega a se deitar no chão da calçada, enquanto o padrasto tenta buscar abrigo dentro da loja. Ao retornar para socorrer o enteado, ele é atingido novamente e cai ao lado do jovem.

O caso foi registrado na delegacia de Paraty, porém até o fechamento desta matéria nenhum suspeito havia sido preso.

Imagem: Reprodução