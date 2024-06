Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, na tarde desta quarta-feira (dia 26), um homem de 52 anos acusado de estelionato. Ele foi abordado pelos policiais dentro de uma agência do banco Sicoob, localizada em frente à delegacia, no Aterrado, assinando contrato de empréstimo consignado em nome de outra pessoa e utilizando documentos falsos. Na ocasião, ele receberia a quantia de R$ 40 mil.

Em revista foram encontrados outros documentos – como Carteira Nacional de Habilitação e RG – que contradiziam a identidade apresentada para contratação do empréstimo.

Segundo a Polícia Civil, o homem possui sete anotações criminais, inclusive por estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica, praticados em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro. Ele cumpria pena no regime semiaberto.

Ainda de acordo com a ocorrência, o que chamou atenção dos policiais foi a audácia e sensação de impunidade do autor em tentar praticar o crime em frente à delegacia, mostrando desacreditar nas instituições que agem no combate a criminalidade. “Estelionatários causam prejuízos financeiros significativos às suas vítimas, muitas vezes levando-as a dificuldades econômicas graves. A prisão desses criminosos impede que continuem a praticar golpes e protege potenciais futuras vítima”, diz o comunicado da Polícia Civil.

A operação ocorreu sob a coordenação e orientação do delegado titular Vinícius Coutinho e delegado adjunto Dr. José Carlos Neto.