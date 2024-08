O enterro de Carlos Celso Balthazar da Nobrega, ex-prefeito de Barra do Piraí, será realizado nesta terça-feira (dia 6), às 10 horas, no cemitério da cidade. Carlos Balthazar, de 79 anos, morreu na manhã de segunda-feira (dia 5) em sua casa, localizada no centro da cidade, vítima de um infarto. Em 2023, ele havia sofrido dois AVCs.

Natural de Vassouras, Balthazar era um renomado médico urologista, amplamente respeitado na região. Na política, ele conquistou a prefeitura de Barra do Piraí em 2000, derrotando figuras importantes do município. No entanto, em 2004, não conseguiu se reeleger e, na eleição seguinte, tentou ser candidato a deputado estadual, mas ficou inelegível.

Durante seu mandato, foi o responsável pela criação da Guarda Municipal no município. Em nota, o atual prefeito Mário Esteves lamentou profundamente a perda de Carlos Balthazar, descrevendo-o como uma figura notável e ímpar, que soube conduzir sua administração dentro dos parâmetros republicanos.

Carlos Balthazar deixa a viúva Rosani Rocha e três filhos: Alexis, Margot e Diego. Em homenagem ao ex-prefeito, Mário Esteves decretou luto oficial de três dias em Barra do Piraí.