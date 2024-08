Para atender os consumidores em busca dos presentes para o Dia dos Pais, o comércio de rua em Volta Redonda vai funcionar com horário especial. Já, nesse sábado, 03/08 e, no próximo, dia 10, véspera das comemorações, as lojas podem abrir das 8h30min às 18h30min; já, durante a semana, de 05 a 09/08, vai ser de 8h30min às 20h30min.

De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo de Volta Redonda, Levi Freitas, o objetivo é dar mais flexibilidade ao consumidor de realizar as compras com tranquilidade e segurança, sem deixar de comprar algo especial nessa data tão importante. Ele cita ainda que as lojas também estão sempre oferecendo promoções, criando campanhas que incentivem essa homenagem aos papais.

“Produtos personalizados, roupas, perfumes, eletroeletrônicos, calçados são sempre os itens mais procurados e com maior oferta pelas lojas que trabalham com segmento masculino. Os shoppings desenvolvem programações especiais para atrair as famílias em celebração ao Dia dos Pais, como em outras datas, assim, os restaurantes”, acrescentou.

Levi também destacou que o comércio de Volta Redonda está sempre preparado para receber não só os consumidores da cidade como de municípios vizinhos, com um mix de produtos com preços variados e acessíveis, com facilidade em parcelamentos. A cidade conta com mais de 8 mil estabelecimentos, distribuídos em cinco grandes áreas comerciais: Centro, Vila Santa Cecília, Aterrado, Retiro e Santo Agostinho, gerando mais de 40 mil empregos diretos. Além deles, ainda tem o comércio de bairro que atende à população ao entorno.