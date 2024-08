A Prefeitura de Barra do Piraí informou nesta quarta-feira (dia 7), através de um comunicado oficial, que sua conta oficial no Facebook foi hackeada. A equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação já está ciente da situação e trabalhando para reverter o problema e restabelecer o controle da página.

Em decorrência disso, a prefeitura pede aos cidadãos que ignorem e tenham cuidado com qualquer postagem feita na página do Facebook enquanto o problema persiste. As atualizações e comunicados oficiais, que antes eram publicados no Facebook, serão temporariamente realizados pelo perfil oficial da prefeitura no Instagram: @pmbpoficial.

A Prefeitura de Barra do Piraí diz lamentar o transtorno causado e solicita a compreensão de todos os munícipes durante este período.