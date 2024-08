Por volta das 14h30 desta quarta-feira (dia 7), uma carga superdimensionada composta por um transformador iniciou seu percurso pela região Sul Fluminense, com escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A carga, que saiu do km 09 da Rodovia Dutra, em Queluz, São Paulo, tem como destino o porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e está prevista para seguir até o km 317 da Dutra, próximo à entrada de Penedo, em Itatiaia.

O transporte é realizado por um Conjunto Veicular de Carga (CVC) especializado, conhecido como “linha de eixo”, e conta com uma Autorização Especial de Trânsito (AET) devido às suas dimensões excedentes. O CVC possui uma largura de 7,36 metros, ocupando toda a pista e impedindo a ultrapassagem por outros veículos. Seu comprimento total é de 98,73 metros, equivalente ao tamanho de um campo de futebol, e o peso atinge 630,5 toneladas.

Devido ao tamanho da carga, o comboio está circulando a uma velocidade reduzida de até 25 km/h, o que está causando lentidão no fluxo de veículos que seguem na mesma rota. Segundo a PRF, a operação é crucial para garantir a segurança e a integridade do transporte de cargas especiais.

Foto: Divulgação/PRF