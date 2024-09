A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ajustou a bandeira tarifária das contas de luz de setembro para vermelha nível 1, após corrigir dados incorretos do Operador Nacional do Sistema (ONS). Com isso, o aumento nas contas será menor do que o previsto anteriormente. A mudança se deve a uma revisão nas informações que impactavam o cálculo da bandeira, reduzindo o adicional cobrado para R$ 4,463 por 100 kWh.



A bandeira tarifária é um sistema criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para indicar o custo da energia elétrica no Brasil e refletir as condições de oferta e demanda de eletricidade. Esse sistema tem o objetivo de informar aos consumidores sobre o impacto das condições climáticas e do setor energético na tarifa de energia elétrica, ajudando a gerenciar o consumo e a evitar surpresas na conta de luz.

Conheça os principais pontos sobre as bandeiras tarifárias:

Bandeira Vermelha Nível 2: Representa condições muito adversas, como escassez severa de água ou alta demanda de energia. O custo adicional é de R$ 7,877 por 100 kWh.

Sistema de Cores: O sistema é dividido em três cores, cada uma representando um nível diferente de custo:

Bandeira Verde: Indica que não há custo adicional na tarifa. A oferta de energia está normal e não há necessidade de medidas extras para garantir o fornecimento.

Bandeira Amarela: Significa que há um custo adicional por causa de condições menos favoráveis, como menor disponibilidade de água nos reservatórios das hidrelétricas, que pode exigir o uso de usinas térmicas. O adicional é de R$ 2,50 a cada 100 kWh consumidos.

Bandeira Vermelha: É dividida em dois níveis:

Bandeira Vermelha Nível 1: Reflete condições mais críticas, mas ainda gerenciáveis. O custo adicional é de R$ 4,463 por 100 kWh.