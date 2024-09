Uma operação policial realizada nesta segunda-feira (dia 9), em Barra do Piraí, culminou na apreensão de substâncias entorpecentes na Rua Antunes, no centro da cidade. A ação foi desencadeada a partir de uma denúncia anônima sobre atividades de tráfico de drogas no local.

De acordo com a ocorrência, uma mulher de 25 anos foi vista fugindo do local acompanhada de dois homens. Os suspeitos não foram localizados.

Durante a busca no entorno, a guarnição conseguiu apreender 21 sacolés plásticos de crack avaliados em R$ 25 cada, 28 sacolés de crack com preço unitário de R$ 10 e 18 sacolés plásticos de cocaína com valor de R$ 20 cada. O material, totalizando R$ 1.165, foi recolhido e encaminhado à 88ª DP. O material será submetido à perícia para determinação exata das quantidades e composição. A investigação continua para identificar e prender os envolvidos que conseguiram escapar.

Foto: Divulgação