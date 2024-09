Na noite de quinta-feira (dia 26), um incidente marcou o comício do prefeito Alexandre Serfiotis, realizado no bairro Novo Horizonte, em Porto Real. Um homem, já identificado pela polícia, efetuou disparos de arma de fogo após o discurso do prefeito, candidato à reeleição. Felizmente, nenhum dos tiros atingiu as pessoas presentes. Entretanto, o pânico causado pelos disparos fez com que idosos e crianças se machucassem levemente ao tentar fugir do local.

A Polícia Militar agiu rapidamente e conseguiu identificar o autor dos disparos. Em sua residência, foram apreendidas três armas de fogo e R$ 10 mil em espécie. Além disso, um cofre foi recolhido, mas o suspeito se recusou a fornecer a combinação para sua abertura. De acordo com as autoridades, o homem tem histórico de oposição ao prefeito nas redes sociais e costuma andar armado. “O prefeito nos procurou cerca de dez dias atrás, relatando ataques virtuais feitos pelo suspeito. Essa mesma pessoa é conhecida por apoiar um partido de oposição ao governo”, informou o delegado Michel Floroschk.

O delegado também afirmou que está investigando se o crime foi motivado por razões pessoais ou políticas, uma vez que a quantia de dinheiro encontrada com o suspeito levanta suspeitas. “Ainda não sabemos se ele agiu por conta própria ou foi induzido por questões políticas, mas há indícios claros de motivação política por trás do atentado”, declarou Floroschk.

Após o incidente, Alexandre Serfiotis gravou um vídeo em suas redes sociais lamentando o ocorrido. “Graças a Deus estamos todos bem. Infelizmente, houve um atentado durante nosso comício no bairro Novo Horizonte. Escutamos cerca de oito tiros, e foi uma cena horrível, algo que jamais pensei em vivenciar na minha própria cidade. Nossa política é limpa e de paz, sempre levando uma mensagem de bem. Porto Real não quer essa política do ódio. Confiamos na justiça para que tudo seja resolvido, e vamos seguir firmes em nossa caminhada, em nome de Jesus”, disse o prefeito.

Foto: Divulgação