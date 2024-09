Uma violenta agressão contra uma mulher foi registrada na noite de quarta-feira (dia 25), em uma chopperia localizada na Avenida Francisco Fortes Filho, em Resende. De acordo com a Polícia Civil, o ex-marido da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento, foi o autor do ataque.

Imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento mostram o momento exato em que o agressor chega ao local, onde a ex-mulher estava acompanhada de um amigo. Inicialmente, ele se aproxima da vítima e a intimida com gestos agressivos, incluindo apontar o dedo em sua direção. Na sequência, o homem dá um tapa no rosto dela, mas é rapidamente contido por funcionárias da chopperia.

Aparentemente decidido a deixar o local, o agressor começa a caminhar em direção à saída. Entretanto, ele retorna repentinamente, pega uma cadeira e tenta atacá-la. Um funcionário do local intervém, evitando o primeiro golpe, mas o homem consegue pegar outra cadeira e arremessá-la com força contra a cabeça da ex-esposa, causando ferimentos graves.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde dela é desconhecido.

O caso foi registrado na 89ª DP, que está à procura do agressor, que é considerado foragido.

Outros casos de violência contra a mulher

A semana foi marcada por diversos casos de violência contra a mulher na região. Em Barra Mansa, um homem foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (dia 25) por agredir sua esposa e ameaçá-la com uma faca, após chegar em casa alcoolizado e sob efeito de drogas. A vítima estava trancada com seus três filhos pequenos. Um homem foragido da Justiça foi detido por agredir a companheira e tentar incendiar sua residência, em Volta Redonda. Ele também ameaçou a jovem e sua avó de morte. Já em Três Rios, uma mulher de 38 anos foi agredida pelo namorado e levada desmaiada para a UPA, após ser atingida por socos e chutes. Em Quatis, um homem foi preso por violência doméstica e por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi encontrado após denúncias de que agredia sua esposa na frente do filho.