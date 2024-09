Duas mulheres, de 26 e 27 anos, foram detidas na madrugada deste sábado (dia 28), em Paraty, durante uma operação policial na BR 101. A ação ocorreu após denúncias sobre o transporte de drogas de um complexo de favelas no Rio de Janeiro para a comunidade do Condado.

Durante a abordagem a um veículo suspeito, a polícia apreendeu 1.680 pinos de substância em pó e 1.610 tabletes de maconha. As detidas foram identificadas como envolvidas no tráfico local e foram encaminhadas à 167ª DP para a adoção das medidas cabíveis. A operação destaca o esforço das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas na região.

Foto: Divulgação