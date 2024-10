A Polícia Federal deflagrou, neste sábado (dia 4), uma operação com o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 8ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na ação de hoje, os policiais federais estiveram em três endereços ligados ao investigado preso, em flagrante, na última quarta-feira, 2/10, na posse de cerca de R$ 2 milhões, em espécie, em um estacionamento localizado no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Durante as buscas realizadas nesta manhã, os policiais apreenderam diversos documentos que serão analisados para robustecer as investigações que apuram a prática de corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro.

A ação foi desenvolvida pelo Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais (GET) e pela Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional (DELINST) da PF no Rio de Janeiro.

Nesta semana, que antecede as eleições municipais, a Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro apreendeu R$ 3.978.940,00, em espécie, em ações de combate à prática de corrupção eleitoral.