O Volta Redonda garantiu vaga na final da Série C do Campeonato Brasileiro ao vencer o São Bernardo por 2 a 1, no estádio Primeiro de Maio, neste sábado (5). Com gols de PK e Gabriel Bahia, o time alcançou a liderança do grupo B no quadrangular final, somando 12 pontos. O adversário na decisão será o Athletic-MG.

Agora, o Esquadrão de Aço vai em busca do título inédito, coroando uma campanha histórica na competição.

Foto: Gabriel Goto/ São Bernardo FC