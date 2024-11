No próximo dia 8 de novembro, sexta-feira, o Centro Cultural da Fundação CSN, em Volta Redonda, será palco da estreia do curta-metragem Percurso. Com entrada gratuita, o evento convida o público a conhecer a história de uma senhora idosa que, ao aprender a dirigir, conquista uma nova forma de autonomia e liberdade. Dirigido por Thaís Melo e produzido por Igor Andrade, o filme aborda temas sensíveis como a velhice e a amizade, e é uma homenagem à força e perseverança que acompanham essas fases da vida.

Com duração de 20 minutos, “Percurso” começou como Trabalho de Conclusão de Curso da diretora e roteirista Thaís Melo e foi realizado com incentivo da Lei Paulo Gustavo. Filmado inteiramente nas ruas de Volta Redonda, o projeto convida o espectador a uma reflexão sobre os desafios e conquistas da terceira idade, abordando de forma inspiradora a conquista da autonomia em uma fase da vida muitas vezes marcada por limitações. A equipe, composta majoritariamente por profissionais da própria Volta Redonda, reflete o talento e o potencial artístico da região.

Além disso, a produção recebeu o apoio de parceiros locais, como Manchester Locadora, Restaurante Frango da Vila, Speed Burguer, Turismo Entre Elas, Anjos Moda Feminina e Naturalye Açaí, reforçando o caráter regional e colaborativo do filme.

A estreia de Percurso oferece ao público uma oportunidade única de prestigiar um filme genuinamente local, produzido e dirigido por talentos que valorizam a cultura e a representatividade regional. Convidamos todos a comparecerem para assistir a essa emocionante narrativa que promete cativar corações e inspirar novas perspectivas sobre a vida e as conexões humanas.

Serviço

O que: Estreia do curta-metragem Percurso

Quando: 8 de novembro (sexta-feira)

Onde: Centro Cultural da Fundação CSN, Volta Redonda

Entrada Gratuita