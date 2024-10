Para deleite dos amantes das artes, a 22ª edição do Festival Dança em Trânsito encerra a temporada de 2024 em três cidades do Sul Fluminense – Resende, Volta Redonda e Quatis –, com apresentações gratuitas entre os dias 1º e 3 de novembro. Trata-se de um dos maiores e mais abrangentes festivais internacionais de dança contemporânea do país, reunindo apresentações artísticas, capacitação, reflexão e intercâmbio entre grupos de dança do Brasil e do mundo. Os espetáculos itinerantes tiveram início em junho, com abrangência nacional e internacional, e são apresentados pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, além de contar com patrocínio master do Instituto Cultural Vale e patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus e Engie Brasil Energia.

“A partir de aulas de manutenção para profissionais que aconteceram em 2024 no Espaço Tápias, no Rio de Janeiro, realizamos uma prática de montagem dirigida pelo Grupo Tápias, companhia associada ao Dança em Trânsito. Algumas obras de repertório da cia são atemporais, portanto acreditamos que a formação em dança deva passar também pela história e pela experiência do que já foi feito. É com muita alegria que mostramos ao público de Resende, Volta Redonda e Quatis extratos adaptados de Dobras, espetáculo do Grupo Tápias que teve estreia na França em 2017 e seguiu em turnê por diversas cidades brasileiras”, celebra Giselle Tápias, diretora artística e curadora do festival, ao lado de Flávia Tápias.

O festival promove o intercâmbio de experiências entre artistas e companhias nacionais e internacionais convidadas, incentivando o desenvolvimento das linguagens da dança. Com a característica de apresentar trabalhos de destaque no cenário atual e ocupar não apenas teatros, mas também espaços urbanos, a cada edição amplia o acesso a novos públicos, valorizando a democratização da cultura. Além disso, reforça o compromisso com o fortalecimento e divulgação da dança contemporânea, em sintonia com outras culturas e segmentos, bem como com a cultura popular brasileira.

Um festival diversificado e itinerante, movido pelo objetivo de tornar cada vez mais acessíveis e visíveis as diversas expressões da dança, o Dança em Trânsito percorreu, ao longo do ano, 33 cidades brasileiras e cinco cidades estrangeiras. Para as programações locais foram selecionados artistas e companhias de várias regiões do Brasil, assim como de outros países.

Além de coreografias celebradas pelo público – como a obra Fantasmas, que abrange música, dança e teatro –, será apresentado também o resultado da Residência de criação para artistas de Resende, ministrada por Roberto Silva, do Rio de Janeiro. A residência acontece na cidade fluminense de 28 a 31 de outubro, na Movart Escola de Dança, das 15h30 às 18h30, e a coreografia criada por Roberto Silva será apresentada em Resende e Quatis.

Programação

Sexta-feira (1º/11) – Cidade: Resende – Local: Teatro Salesiano, Comercial.

– 19h: Fantamas – Grupo Tápias – Rio de Janeiro/RJ – (27min);

-19h30: Dobras – Remontagem e Transmissão de repertório do Grupo Tápias para profissionais diversos da dança contemporânea – (40min);

-20h10: Resultado da residência de criação para artistas da região do Vale do Café por Roberto Silva (Rio de Janeiro, RJ).

Como de costume, o Dança em Trânsito deste ano promove workshops de criação direcionados a estudantes de dança e artes cênicas, conduzidos por artistas e coreógrafos convidados de diversas partes do Brasil. Esses profissionais trabalham na criação de coreografias com os grupos inscritos em cada cidade onde as oficinas acontecerão, resultando em uma apresentação final no próprio local. A proposta visa aprofundar os estudos do movimento, com ênfase na aplicação prática das técnicas e teorias da dança dentro do contexto performático. Assim, cidades mais afastadas dos grandes centros terão a chance de receber artistas de outras regiões, proporcionando valiosas trocas culturais.

Sábado (2/11) – Cidade: Volta Redonda – Local: Teatro Municipal Maestro Franklin, Laranjal.

– 19h: Fantamas – Grupo Tápias – Rio de Janeiro/RJ – (27min);

-19h30: Dobras – Remontagem e Transmissão de repertório do Grupo Tápias para profissionais diversos da dança contemporânea – (40min);

Fantasmas, uma esquete dançada, é o resultado de uma residência artística dirigida pelo Grupo Tápias entre as bailarinas Flávia Tápias, Jitka Čechová, da República Tcheca, e a atriz Paula Braun. É um espetáculo que integra a dança, a teatralidade e a fusão das duas propostas artísticas, tudo ancorado pelo texto de Fernando Caruso “Os Dois Fantasmas”.

“Recriar esta obra sob o prisma da dança foi uma tentação irresistível”, revela a coreografa e bailarina Flávia Tápias, que é fã da obra de Caruso. A ação é uma parceria entre os festivais Tanec Praha e Dança em Trânsito e, dentre as marcas registradas do Festival Dança em Trânsito, as trocas predominam: experiências compartilhadas, criação multiplicada, diversidade e novidade fluem em todo o processo. Flávia está à frente do Grupo Tápias e vem construindo uma reconhecida trajetória de criação coletiva, que sempre se manifesta no Festival Dança em Trânsito, por meio das residências, com participação de artistas de diversas nacionalidades.

Domingo (3/11) – Cidade: Quatis – Local: Prala Teixeira Brandão, Centro.

– 19h: Dobras – Remontagem e Transmissão de repertório do Grupo Tápias para profissionais diversos da dança contemporânea – (40min);

– 19h40: Resultado da residência de criação para artistas da região do Vale do Café por Roberto Silva (Rio de Janeiro, RJ);

– 20h: Apresentação do Projeto Dança e Magia (Quatis, RJ): Coreografia “Alto Astral” (infantil), com as coreógrafas Ana Carolina e Monique Cristina (1:26), seguida da coreografia “Fusão Urbana (juvenil), da coreógrafa Monique Cristina (1:42); coreografia “Atitude” (Projeto Dança e Magia), também de Monique Cristina (1:42), e coreografia “Upgrade” (Dança e Magia), do coreógrafo Elielton Nascimento (2:37).

Foto: Divulgação