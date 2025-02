O Clube dos Funcionários realiza neste final de semana mais uma edição de “Uma Noite nos Mares do Sul”. O maior pré-carnaval do Sul Fluminense acontece neste sábado (dia 15), a partir das 20h, no Parque Aquático da PET.

Um dos grandes destaques do evento é a megaestrutura que é montada no Clube. O espaço conta com palco e passarela montados dentro da piscina olímpica, iluminação especial e decoração temática.

De acordo com o presidente do Clube, Gustavo Tramontin, a expectativa é que seja mais uma noite inesquecível na PET.

“Nos preparamos muito para oferecer uma festa linda, com uma megaestrutura, várias atrações musicais e um clima agradável para receber o público. Cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência única aos participantes e associados” contou Gustavo.

Neste ano, a line-up do evento conta com Axé Petriz, banda Guerra, com participações especiais de Lissa Guerra, Carlos Realce e Diogo Senna. Além do DJ Raí e Bateria Alvigrená abrindo a noite com muita animação.

Os ingressos para não sócios ainda estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo site www.clubedosfuncionarios.com.br. Associados devem realizar a troca do ingresso por 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) na Secretaria do Clube. A classificação etária do evento é de 18 anos.