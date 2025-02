O Sider Shopping preparou uma programação especial de pré-carnaval. No dia 28 de fevereiro, sexta-feira, o Happy Hour recebe os Juremeiros, a partir das 18h30, na praça de alimentação.

Segundo os representantes do shopping, o evento é a pedida ideal para quem já está no clima de Carnaval e quer começar a festa em grande estilo. “Você vai curtir tudo isso no conforto do ar condicionado da Praça de Alimentação, no 3º piso, enquanto saboreia as delícias dos restaurantes Montana Grill, Griletto, Bob’s, Billy The Grill e Cosechas. Uma combinação de boa música, boa comida e, claro, muita alegria”.

O evento também contará com atividades para os pequenos, garantindo que toda a família se divirta.