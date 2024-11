Um acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (dia 12) no km 314 da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao bairro São Caetano, em Resende. A ocorrência envolveu uma caminhonete Fiat Fiorino HD WK E, com placas de Resende, que colidiu violentamente contra a mureta central de concreto, resultando em danos graves ao veículo e levando a uma série de colisões subsequentes.

De acordo com informações da equipe Delta da 7ª Delegacia da PRF, o acidente ocorreu por volta das 15h40. Após a primeira colisão contra a mureta, a caminhonete teve pneus e rodas do lado esquerdo danificados, o que fez com que o veículo se arrastasse por aproximadamente 17 metros, mantendo apenas as rodas do lado direito em contato com o solo. O impacto gerou marcas de fricção visíveis no asfalto por cerca de 30 metros. O veículo, desgovernado, atravessou a pista, bateu no meio-fio à margem da via, tombou no canteiro lateral e, finalmente, retornou à posição normal, ficando imobilizado no acostamento.

O motorista, um jovem de 22 anos, foi socorrido por uma equipe de resgate e encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende, onde recebeu atendimento. Apesar da gravidade do acidente, ele sofreu apenas dores no corpo devido ao impacto e já foi liberado após a avaliação médica.

Foto: Divulgação/PRF