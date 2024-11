A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de duas motocicletas clonadas em operações distintas nesta terça-feira (dia 12), na Rodovia Presidente Dutra, nas cidades de Porto Real e Barra Mansa. As ações, conduzidas pelo Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia PRF, ocorreram após os agentes identificarem sinais de adulteração nos veículos, que estavam com placas de outras cidades e fora dos padrões regulamentares.

Por volta das 8h, a PRF abordou uma motocicleta Honda CG 160 Titan, que exibia uma placa de Itapemirim (ES), no km 300 da Dutra, em Porto Real. O condutor, de 39 anos, relatou ter adquirido o veículo por R$ 5 mil por meio de um anúncio na internet. No entanto, ao realizar uma inspeção minuciosa, a equipe verificou adulterações nos itens de identificação, confirmando tratar-se de um clone. De acordo com a tabela Fipe, o valor de mercado da motocicleta é de R$ 17.541,00. O condutor foi detido, e a ocorrência foi encaminhada à 100ª DP (Porto Real) para os procedimentos legais.

Mais tarde, por volta das 13h30, outra equipe do GPT abordou uma Honda CB250F Twister ABS no km 299 da BR-393, em Barra Mansa. A placa de Angra dos Reis (RJ), além de estar amassada, apresentava características fora do padrão, o que despertou a atenção dos agentes. O condutor alegou que trabalhava em uma oficina mecânica e que havia adquirido a motocicleta em troca de R$ 300 em espécie e uma Honda CG 160, modelo 2020. A inspeção veicular confirmou a clonagem, e o veículo, avaliado em R$ 20.180,00 pela tabela Fipe, foi apreendido. O caso foi encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa).

Foto: Divulgação/PRF