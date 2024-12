O uso de tecnologia tem se consolidado como uma ferramenta fundamental no fortalecimento da segurança pública e na luta contra a impunidade no Brasil. No Rio de Janeiro e em São Paulo, câmeras de segurança, equipamentos corporais e até registros feitos por celulares têm sido essenciais para esclarecer casos polêmicos e promover a justiça, especialmente em situações envolvendo policiais.

Seguindo essa tendência das capitais, Volta Redonda tem se destacado, com mais de 1.800 câmeras de videomonitoramento instaladas pela secretaria municipal de Ordem Pública (Semop). Esses equipamentos têm desempenhado um papel importante na prevenção e solução de crimes, monitorando tanto patrimônios públicos quanto auxiliando no combate à violência e à criminalidade.

Casos recentes reforçam a importância dessa tecnologia. Em um incidente ocorrido esta semana, envolvendo maus-tratos a animais, um homem foi flagrado pelas câmeras puxando um cavalo com uma corda enquanto dirigia um carro no Elevado Presidente Castelo Branco, no bairro Jardim Ponte Alta. As imagens capturadas permitiram a rápida identificação do responsável, e as medidas legais necessárias estão sendo adotadas.

Em um caso de agressão no trânsito, no qual um motoboy teve o dedo arrancado por um facão, o agressor foi localizado horas depois graças ao monitoramento das câmeras. No mesmo mês, as câmeras também ajudaram a prender em flagrante um homem que esfaqueou um jovem de 28 anos na Vila Santa Cecília.

O secretário de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou que a tecnologia atua não só na prevenção, mas também na identificação e responsabilização de criminosos. “Com o uso dessa tecnologia, conseguimos monitorar rotas de fuga e realizar cercos policiais, o que tem refletido na redução de indicadores de violência, como roubos e homicídios”, afirmou.

Homicídios

Casos de grande repercussão, como os assassinatos da comerciante Marta Aparecida Freitas de Souza Lima, em agosto, e do motorista de aplicativo Douglas Fonseca dos Santos, em setembro, foram solucionados com o auxílio das câmeras de videomonitoramento da Semop. As imagens foram decisivas para identificar os autores e garantir que fossem responsabilizados.

Além disso, a Secretaria tem criado grupos de WhatsApp para facilitar a comunicação entre a população e as autoridades, promovendo ações rápidas e prisões em flagrante.