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Cederj inicia semestre com sete cursos de graduação gratuitos em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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O Polo Cederj de Volta Redonda iniciou neste sábado (dia 1º) o semestre 2026.2 com uma aula inaugural realizada no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no Laranjal. O encontro marcou o início da nova etapa acadêmica dos estudantes e apresentou a estrutura e o funcionamento dos cursos oferecidos no município.

Mantido pela Fundação Cecierj, por meio do Consórcio Cederj, o polo oferece sete cursos de graduação gratuitos, vinculados a universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. A modalidade é semipresencial, combinando atividades de educação a distância com aulas, tutorias, avaliações e outras atividades realizadas presencialmente.

Em Volta Redonda, são oferecidos os cursos de Administração Pública, Computação e Matemática, pela Universidade Federal Fluminense (UFF); Ciências Biológicas e Física, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Pedagogia, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio); e Formação Pedagógica em Administração, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

O polo funciona nas dependências do Colégio Getúlio Vargas e conta com secretaria, biblioteca, laboratórios de informática e de Ciências, salas de tutoria, espaços para avaliações presenciais e ambientes destinados aos estudos.

Durante a aula inaugural, os novos alunos receberam orientações sobre a rotina acadêmica e os serviços disponíveis ao longo da graduação. A programação também apresentou a equipe de coordenação, tutores e demais profissionais que atuam no polo.

O evento contou ainda com a participação de representantes de instituições de ensino do município. Estiveram presentes a diretora da Escola Técnica Estadual Amaury Cesar Vieira (Faetec), Abigail Ribeiro Gomes; o diretor do Colégio Getúlio Vargas, Alexandre Batista da Silva; o presidente da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), Caio Pinheiro Teixeira; e o diretor do Polo CEDERJ Volta Redonda e coordenador da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no município, Roberto Carlos Sales.

A proposta do Cederj é ampliar o acesso ao ensino superior público no Estado por meio da oferta de cursos gratuitos em parceria com universidades públicas. Os estudantes têm acesso a professores e tutores presenciais e a distância, além da estrutura dos polos para o desenvolvimento das atividades acadêmicas.

O Polo Cederj de Volta Redonda iniciou neste sábado (dia 1º) o semestre 2026.2 com uma aula inaugural realizada no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no Laranjal. O encontro marcou o início da nova etapa acadêmica dos estudantes e apresentou a estrutura e o funcionamento dos cursos oferecidos no município.

Mantido pela Fundação Cecierj, por meio do Consórcio Cederj, o polo oferece sete cursos de graduação gratuitos, vinculados a universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. A modalidade é semipresencial, combinando atividades de educação a distância com aulas, tutorias, avaliações e outras atividades realizadas presencialmente.

Em Volta Redonda, são oferecidos os cursos de Administração Pública, Computação e Matemática, pela Universidade Federal Fluminense (UFF); Ciências Biológicas e Física, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Pedagogia, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio); e Formação Pedagógica em Administração, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

O polo funciona nas dependências do Colégio Getúlio Vargas e conta com secretaria, biblioteca, laboratórios de informática e de Ciências, salas de tutoria, espaços para avaliações presenciais e ambientes destinados aos estudos.

Durante a aula inaugural, os novos alunos receberam orientações sobre a rotina acadêmica e os serviços disponíveis ao longo da graduação. A programação também apresentou a equipe de coordenação, tutores e demais profissionais que atuam no polo.

O evento contou ainda com a participação de representantes de instituições de ensino do município. Estiveram presentes a diretora da Escola Técnica Estadual Amaury Cesar Vieira (Faetec), Abigail Ribeiro Gomes; o diretor do Colégio Getúlio Vargas, Alexandre Batista da Silva; o presidente da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), Caio Pinheiro Teixeira; e o diretor do Polo CEDERJ Volta Redonda e coordenador da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no município, Roberto Carlos Sales.

A proposta do Cederj é ampliar o acesso ao ensino superior público no Estado por meio da oferta de cursos gratuitos em parceria com universidades públicas. Os estudantes têm acesso a professores e tutores presenciais e a distância, além da estrutura dos polos para o desenvolvimento das atividades acadêmicas.

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