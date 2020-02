O jovem cantor sertanejo Glaucio Lopes, de 30 anos, morreu afogado na tarde desta segunda-feira (dia 24), em Paraty. Um amigo dele, está desaparecido. De acordo com os assessores de imprensa do cantor, Glaucio e seu amigo estavam em uma pedra e acabaram caindo no mar ao serem arrastados por uma onda forte, na praia do Cepilho, em Trindade. Eles estavam em Paraty desde o último sábado (dia 22).

Glaucio Lopes estava em um bom momento da carreira, fazendo sucesso em cidades do interior de São Paulo. No ano passado, sua música “Casinha Simples” teve grande repercussão.

Seu último single foi “Papel em Branco” em parceria com a cantora Vitória Calderoni.

Foto: Reprodução Redes Sociais