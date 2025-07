Levy Gasparian: Polícia Civil apreende uma tonelada de drogas em caminhão-tanque

O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, apreendeu cerca de uma tonelada de maconha, na quarta-feira (02/07), em Levy Gasparian. A ação foi realizada pela 4ª DP (Presidente Vargas) após o trabalho de inteligência da equipe da unidade, que identificou uma rota de entrada de armas e drogas no estado do Rio de Janeiro, que passava por Juiz de Fora, em Minas Gerais. Foi organizado um cerco no limite entre os estados. Os entorpecentes estavam escondidos em um caminhão-tanque.

– Essa ação envolve inteligência e estratégia para enfraquecer as organizações criminosas que desafiam a segurança pública. Não vamos recuar. Seguimos avançando no combate ao tráfico de drogas no estado – afirma o governador Cláudio Castro.

De acordo com as investigações, os entorpecentes iriam abastecer comunidades da capital fluminense. O motorista do caminhão foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.

Todo o material foi periciado. A delegacia apura, agora, os demais envolvidos no transporte e fornecimento das drogas.