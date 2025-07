Tribunal de Contas realiza evento de capacitação para prefeitos e servidores em VR

Com foco na qualificação de gestores públicos e servidores municipais, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) promoveu, na quinta-feira (dia 3), na Câmara Municipal de Volta Redonda, a segunda edição do programa TCE Presente. Sob o lema “Mais orientação, menos punição”, o evento reuniu prefeitos do Sul Fluminense, autoridades estaduais e representantes de órgãos de controle para discutir boas práticas na administração pública.

Estiveram presentes os prefeitos de nove cidades da região: Neto (Volta Redonda), Luiz Furlani (Barra Mansa), Tande Vieira (Resende), Babton Biondi (Rio Claro), Kátia Miki (Barra do Piraí), Pezão (Piraí), Kaio Márcio (Itatiaia), Luciano Muniz (Pinheiral) e Aluísio D’Elias (Quatis). Também participaram o secretário estadual de Turismo e deputado Gustavo Tutuca (PP), e Gilda Muniz, controladora-geral de Vassouras, representando a prefeita Rosi Silva.

Pelo TCE-RJ, participaram o presidente Márcio Pacheco, o vice-presidente Thiago Pampolha, e o presidente da Câmara de Volta Redonda, vereador Edson Quinto (PL), anfitrião do evento. Para ele, a capacitação técnica é essencial para uma gestão eficiente e alinhada às necessidades da população.

“Desde que assumi a presidência da Câmara, reforcei meu compromisso com a profissionalização da gestão pública. O evento do TCE corrobora esse caminho. Agradeço a todos os presentes por priorizarem o debate e o aprimoramento institucional”, disse Quinto.

Durante sua fala, Márcio Pacheco ressaltou o caráter pedagógico da iniciativa. “O TCE Presente simboliza nossa disposição de manter diálogo direto com os gestores. Vamos seguir cumprindo nossa função fiscalizadora, mas sem abrir mão da orientação e da qualificação dos servidores, por meio da Escola de Contas”, destacou o conselheiro-presidente.

A programação contou com a participação do desembargador aposentado Sérgio Cavalieri Filho, professor universitário e chefe de gabinete do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão (ECG), e do conselheiro substituto Marcelo Verdini Maia, presidente da ECG, que abriu o ciclo de palestras com o tema “Os atuais desafios do TCE-RJ”.

A secretária-geral de Controle Externo, Patricia Rodrigues Fernandes de Oliveira, apresentou a estrutura e as diretrizes da SGE, enquanto a diretora-geral da ECG, Adriana Ramos, detalhou os programas de formação e capacitação oferecidos pelo Tribunal.