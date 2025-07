Homem é apreendido após troca de tiros com a PM no bairro Piteiras, em BM

Um homem armado foi apreendido na noite de sexta-feira (dia 4) após trocar tiros com policiais militares no bairro Piteiras, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. A ação foi conduzida por agentes do 28º Batalhão da PM.

Segundo informações da corporação, os policiais patrulhavam a região quando foram recebidos a tiros ao se aproximarem de um ponto suspeito. Houve revide e um cerco foi montado na área.

Durante a fuga, o suspeito tentou se esconder em um imóvel abandonado, mas acabou localizado e detido. Com ele, os agentes apreenderam um revólver calibre 38 municiado, porções de haxixe e uma quantia em dinheiro em espécie. A idade do homem não foi informada pela polícia.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.