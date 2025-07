Caravana Qualifica+Rio registra importante adesão em Três Rios

A Caravana + Qualifica Rio, projeto pioneiro do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Socioambiental, Ciência, Tecnologia e Inovação (IBRATEC) desenvolvido a partir de emenda parlamentar da deputada federal Dani Cunha (União), encerra sua estada em Três Rios nesta sexta-feira e celebra ter atingido um grande público de mulheres em seus cursos.

Durante as duas semanas em que esteve estacionada na cidade, a carreta do projeto recebeu mais de 315 mulheres, que procuraram nos cursos promovidos pela Caravana Qualifica + Rio uma forma de se qualificarem em busca de novas oportunidades de ampliar os horizontes profissionais.

A adesão registrada às atividades promovidas pela Caravana em Três Rios reforça o papel importante que o projeto tem tido por onde passa, e o volume de mulheres participantes tem sido crescente em cada cidade. Esse impacto tem sido um grande motivador para os idealizadores do projeto.

“Temos visto uma participação cada vez maior, entendendo que, a cada cidade, reforçamos nosso impacto na vida daquelas mulheres que têm a oportunidade de participar dos nossos cursos. Estamos criando uma onda de boas notícias para um público que carece de olhar com mais carinho e cuidado”, explicou Aline Félix, presidente do Ibratec.

Prestes a completar dois meses desde que iniciou sua viagem de inclusão pelas diversas regiões do estado, a Caravana + Qualifica Rio já passou por três municípios (Volta Redonda, Barra Mansa e Três Rios), tendo impactado mais de mil mulheres. Os cursos mais procurados, até agora, são os de Maquiagem (550 alunas), Tranças (500) e Empreendedorismo Feminino (340). Os outros dois cursos ministrados são os de Inclusão Digital e Empreendedorismo Delivery.

A próxima parada da carreta da Caravana + Qualifica Rio será a cidade de Paraíba do Sul, a partir da próxima segunda-feira, dia 07 de julho. No quarto município do médio paraíba a receber o projeto, os cursos acontecerão até o dia 18/07, na Praça Garcia, no Centro. As inscrições já estão abertas e já contam com mais de 120 mulheres cadastradas. Para se inscrever basta acessar o link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2tSVcb7dL3XkL9p02Yg-sddOTkFt11DOv3ZclsEWkWWtIcQ/viewform.