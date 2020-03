O prefeitura de Itatiaia, no Sul Fluminense, publicou Decreto, número 3.407/2020, proibindo o acesso de ônibus, micro-ônibus, vans ou similares, destinado ao turismo, em Penedo e na região de Maringá, Maromba e Mauá, como também no Parque Nacional de Itatiaia. A medida, publicada na tarde desta terça-feira (dia 17), tem validade, a princípio, por 30 dias.

A decisão, com objetivo de prevenir o contágio do novo coronavírus e atender recomendação do Ministério Público Estadual, pode ser prorrogada ou suprimida, conforme avaliação das autoridades de saúde. A fiscalização ao acesso dos turistas será feita pela Guarda Municipal de Itatiaia.

O Decreto, assinado pelo prefeito Dudu Guedes, orienta à secretaria de Turismo que informe às agências de turismo das restrições estabelecidas. Situada entre Rio e São Paulo, com acesso pela Rodovia Presidente Dutra, entre Resende e Itatiaia, Penedo é a única colônia finlandesa no Brasil e uma das áreas turísticas mais frequentadas no estado do Rio.

Foto: Reprodução Internet